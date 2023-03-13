Denizli’nin Sarayköy ilçesinde bir samanlıkta çıkan yangında binlerce balya saman alev alev yandı.

Yangın, Sarayköy ilçesine bağlı Beylerbeyi Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Niyazi Özkara’ya ait bir samanlıkta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların hızlıca yükseldiğini gören mahalle sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi. Dumanın yerini alevlere bıraktığı yangını söndürmek için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine giden ekipler, hızlıca yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin zamana karşı yarıştığı yangın, uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı.

Öte yandan yangın sonucu samanlıkta yaklaşık 2 bin 500 adet saman balyası küle döndü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.