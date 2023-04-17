Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin kurduğu geleneksel iftar sofraları, binlerce Aydınlıyı aynı sofrada buluşturdu.

Büyükşehir Belediyesi, bugün de il genelinde 8 ayrı noktada iftar programı düzenleyerek 15 bin kişiye iftar yemeği verdi. Efeler Atatürk Kent Meydanı ile Tepecik Mahallesi, Sultanhisar Eskihisar Mahallesi, Yenipazar Dereköy Mahallesi, Koçarlı Gaffarlar Mahallesi, Kuyucak Çobanisa Mahallesi, Köşk Çiftlik Mahallesi ve Nazilli 23 Nisan Parkı’nda iftar sofraları kuruldu.

Başkan Özlem Çerçioğlu, Efeler Atatürk Kent Meydanı’ndaki programa katılarak vatandaşlarla bir araya geldi. Ramazan ayı boyunca il genelinde kurulmaya devam eden iftar sofraları için memnuniyetlerini dile getiren vatandaşlar, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti. Çerçioğlu, "Bereketli iftar sofralarımızda vatandaşlarımızla bir araya gelmeye devam edeceğiz" dedi.

Gerçekleştirilen programda Başkan Çerçioğlu’na, Millet İttifakı il başkanları eşlik etti.