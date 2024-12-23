Bingöl’de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 2 köy, 1 belde ve 1 merkez köyünde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Bingöl Valiliği’nden yapılan açıklamada, “İlimiz genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarına bağlı olarak buzlanma ve ulaşımda gerçekleşebilecek tehlikelere karşı tedbir amacıyla Yayladere ve Yedisu ilçelerimiz ile Sancak beldesi ve merkez Sudüğünü köyünde taşımalı eğitim ile okullara erişimi sağlanan öğrencilerimiz için 24.12.2024 Salı günü 1 gün süreyle eğitim öğretime ara verilmiştir. Adı geçen ilçelerimiz, Sancak beldesi ve Merkez Sudüğünü köyünde kamuda çalışan engelli ve hamile personelimiz de aynı gün idari izinli sayılacaklardır” denildi.