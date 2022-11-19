Bingöl Valiliği İl Özel İdaresi, yol ve ulaşım hizmetlerinden kanalizasyona, GES projelerinden eğitim ile kültürel faaliyetlere kadar 2022 yılı içinde kente 430 milyon liralık yatırım yaptı.

Bingöl Valiliği İl Özel İdaresi, yol ve ulaşım hizmetlerinden kanalizasyona, GES projelerinden eğitim ile kültürel faaliyetlere kadar 2022 yılı içinde kente 430 milyon liralık yatırım yaptı.

Bingöl Valiliği İl Özel İdaresi, haziran ayında inşaat ve iş sezonun açılmasıyla birlikte kolları sıvadı ve sahadaki çalışmalarına başladı. Sezonun açılmasıyla birlikte 2022 yılı programına alınan merkez, ilçe, köy ve mezralara hizmetler götürüldü, tam 430 milyon liralık yatırım yapıldı. Yol ve ulaşım hizmetleri, kanalizasyon, su, sondaj, GES projeleri, eğitim ile sportif ve kültürel faaliyetlere yatırım yapan İl Özel İdaresi, yıl içindeki çeşitli rekorlar da kırdı.

Köylere 2022 yılında 401 kilometre asfalt yapıldı

2022 yılı hizmetleri hakkında İHA’ya açıklamalarda bulunan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Enes Üçgül, amaçlarının insanın yaşadığı her yere hizmet götürmek olduğunun altını çizdi. 219 kilometre birinci kat asfalt, 170 kilometre ikinci kat ve 12 kilometre BSK olmak üzere toplamda 401 kilometre asfalt yapıldığını ifade eden Üçgül, ’’İnşaat iş sezonumuzu yağışların durmasıyla beraber Haziran ayı itibariyle başlattık. Malumunuz dünyamız ve ülkemiz bir pandemi sürecinden geçti ve bu pandemi sürecinin belirli bir ekonomik sonuçları oldu. Biz İl Özel İdaresi olarak yatırımıza, hizmetlerimize hız kesmeden kırsaldaki vatandaşlarımıza artırarak devam ettirdik. Bu bağlamda İl Özel İdaresi ve KÖYDES olarak 2022 yılında yol hizmetlerinde, su ve kanal hizmetlerinde, içme suyu temininde ve tarımsal sulamada kullanılmak üzere toplamda 430 milyon TL bir bütçe ayırdık. Bu bütçemiz ile yol ve ulaşım hizmetlerinde 219 kilometre birinci kat asfalt, 170 kilometre ikinci kat asfalt ve 12 kilometre de BSK asfalt olmak üzere 401 kilometre uzunluğundaki asfalt yolumuzu köylerimize kavuşturduk’’ dedi.

Kilitli parke taşı ve kanalizasyonda rekor kırıldı

86 yerleşimde yerinde 221 bin metrekare parke taşının döşendiğini belirten Üçgül, bunun bir sezonda yapılan en yüksek çalışma olduğunu vurguladı. Yine bir sezonda 39 köyde kanalizasyon çalışması tamamlanarak rekor kırıldığını söyleyen Üçgül, “86 farklı yerleşim yerinde köy içi yollarda kullanmak üzere 221 bin metrekare parke taşını köylerimize kavuşturduk. Bu 221 bin metrekare parke taşı bugüne kadar bir sezon içerisinde yapılmış en yüksek miktar. Yine aynı şekilde su ve kanal hizmetlerinde kullanılmak üzere 39 farklı yerleşim yerinde köylerimizin altyapısını güçlendirmek adına köylerimize kanalizasyon tesisini kurduk’’ diye konuştu.

Sondaj ve GES projeleri

İçme suyu temini içinde köylerde sondaj çalışması yapıldığını vurgulayan Üçgül, ’’Yine tüm köylerimizde içme suyu temininde şebekeli suyumuz mevcut ancak bazı köylerimizde zaman zaman kaynaklar yetersiz gelebilmektedir. Bu açığımızı kapatmak için 2022 yılında 24 adet sondaj çalışması yaparak köylerimize ilave kaynak sağladık. Tabi biz bu ilave kaynağı sağlarken, köylerimizde bu sondajdan dolayı köylülerimiz belirli bir elektrik ücreti ödemek zorunda kalıyordu. Biz tabi köylerimizde vatandaşlarımızdan herhangi bir su ücreti almıyoruz. Su ücreti almadığımız gibi de bu sondajdan kaynaklanan elektrik maliyetinden köylerimizi kurtarmak adına Güneş Enerjisi Santralleri (GES) kurmaya karar verdik. Bu GES ile beraber köylerimiz artık sondajdan kaynaklanan elektrik faturasını ödemeyecek. Bu bağlamda bu yıl, 24 adet köyümüzde GES’i köylerimize kavuşturduk’’ şeklinde konuştu.

Eğitim, sportif ve kültürel faaliyetlere de destek verildiğini aktaran Üçgül, ’’Tabii İl Özel İdaresi olarak sadece kırsaldaki vatandaşlarımıza hizmet götürmüyoruz. Aynı zamanda bütçemizden eğitime de pay arıyoruz. Bütçemizin yüzde 20’si ilimizdeki eğitim faaliyetlerinde harcanmak üzere kullanılıyor. Bunun yanında sosyal projelerimiz de var. Bu bağlamda ‘Gelecek için bir yudum nefes’ projesi çerçevesinde 6-13 yaş arası 250 öğrencimize spor eğitimi verdik. Yine ilimizde faaliyet gösteren Amatör Spor Kulüplerine ve il hakem kuruluna malzeme yardımında bulunduk. Amacımız, merkezden ilçelerimize, ilçelerimizden köylerimize insanımızın yaşadığı her yere hizmeti götürebilmek ve vatandaşımızın yaşadığı yerde mutlu olmasını sağlamak.’’