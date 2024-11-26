Bingöl’ün Adaklı, Genç, Kiğı ve Yedisu ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar yarın tatil edildi. Merkez ve Solhan ilçesinde ise taşımalı eğitime ara verildi.

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimiz genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarına bağlı olarak buzlanma ve ulaşımda gerçekleşebilecek risk ve tehlikelere karşı tedbir amacıyla, Adaklı, Genç, Kiğı ve Yedisu ilçelerimizde her seviyedeki tüm resmi ve özel okullar ile özel eğitim kurumlarında, il merkezi ve Solhan ilçemizde ise taşımalı eğitim ile okullara erişi sağlanan öğrencilerimiz için 27 Kasım Çarşamba günü 1 gün süreyle eğitim öğretime ara verilmiştir. İl merkezi ve adi geçen ilçelerimizde kamuda çalışan engelli ve hamile personelimiz de ayni gün idari izinli sayılacaktır” denildi.