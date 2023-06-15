Bingöllü girişimci Enes Çapak, bir bilişim firmasıyla birlikte konaklama projesi geliştirdi. Projede, günlük, haftalık ve aylık konaklama seçenekleri sunulacak olan evler, apartman daireleri, villalar, rezidanslar, bungalovlar, oteller, pansiyonlar ve odalar gibi çeşitli konaklama birimleri yer alacak.

Bingöllü girişimci Enes Çapak, bir bilişim firmasıyla birlikte konaklama projesi geliştirdi. Proje, 15 Haziran itibariyle ilan alımına başlarken, 25 Haziran’da kiralama işlemlerine açılacak. Proje, web sitesi desteğiyle birlikte tüm telefonlara uyumlu bir mobil uygulama da sunacak.81 ili kapsayacak olan bu mobil uygulama, kullanıcıların kolayca konaklama birimlerini arama, rezervasyon yapma ve ödeme işlemlerini gerçekleştirme imkanı sağlayacak. Tüm Türkiye’de faaliyeti olan konaklama projesi, kullanıcıların ihtiyaçlarına yönelik geniş bir konaklama seçeneği sunarken, kullanıcı dostu bir web sitesi ve mobil uygulama ile kullanıcı deneyimini en üst seviyede tutmayı hedefliyor. Hem web sitesi üzerinden hem de mobil uygulama aracılığıyla erişilebilen bu hizmet, kullanıcıların konaklama ihtiyaçlarını daha kolay ve hızlı bir şekilde karşılamalarına olanak tanıyacak.

Konaklama sektöründe yeni bir dönemi başlatmak amacıyla bu projeyi hayata geçiren Enes Çapak ve bilişim yazılım firması, ulusal çapta sunulan geniş konaklama seçenekleri ve kullanıcı dostu ara yüzüyle, bu projenin başarılı bir şekilde faaliyete geçmesi ve kullanıcıların beklentilerini karşılamayı hedefliyor.

Çapak; amacının daha kaliteli ve kolay erişilebilir bir tatil imkanını tüm vatandaşlara sunmak olduğunu belirtti.