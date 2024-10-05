Bingöl’de, İsrail’in saldırıları nedeniyle mağduriyet yaşayan Filistinli çocukların yaşadığı zorluklara dikkat çekmek amacıyla çizim etkinliği gerçekleştirildi.

Yetim Vakfı, Filistinli çocukların yaşadığı acılara dikkat çekmek amacıyla 81 ilde "Filistinli Çocuklar İçin Çiz" etkinliği düzenledi. Etkinlik, çocukların hayallerini kağıda dökerek tüm dünyaya duyurmayı hedeflerken, Bingöl’de ise çizim etkinliği gerçekleştirildi. Kültür Parkında düzenlenen etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken buradan elde edilecek gelir ise Filistinli çocuklara gönderilecek.

Öğrencilerden Ravza Demir, ’’Filistinli kardeşlerimiz için çiz etkinliğine geldik. Desteğimiz hep onlarla. Rabbimiz onların her zaman yardımcısı olsun. Hepsini çok seviyoruz” diye konuştu.

Öğrencilerden Burhan Topluk da “Bugün burada Filistinli kardeşlerimiz için hep beraber resim çizdik. İnşallah onlarda en kısa zamanda özgürlüklerine kavuşacaklar diye umuyorum” ifadelerini kullandı.