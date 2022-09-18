Bingöl Gençlik Merkezi’nin koordinesinde kente gelen yerli ve yabancı gönüllüler, kentin tarihi yerlerini gezip, çocuklarla vakit geçirdi.

Bingöl Gençlik Merkezi’nin koordinesinde kente gelen yerli ve yabancı gönüllüler, kentin tarihi yerlerini gezip, çocuklarla vakit geçirdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Gençlik Merkezi koordinesinde ’Damla Gönüllülük Hareketi’ projesi çerçevesinde Bingöl’e ülke içinden ve ülke dışından birçok gönüllü genç geldi. Çeşitli sosyal sorumluluk ve gönüllü faaliyetleri çerçevesinde kentin birçok tarihi yerini gezen gönüllüler, Zağ Mağarası’nda trekking ve Murat Nehri’nde de kano etkinliği yaptı. Gönüllüler daha sonra merkeze bağlı Kumgeçit köyündeki çocuklarla birlikte uçurtma şenliği düzenleyip doyasıya eğlendi.

Ülke içi ve ülke dışından gelen gönüllüler, hem esnafı gezdi hem de Bingöl Şehit Aileleri Gazileri ve İnsan Hakları (BİŞHAK) Derneği’ni ziyaret etti.