Bingöl İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruya göre merkez ve ilçelerde 4 yeni sağlık ocağı, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ve lojman yapılacağı bildirildi.

Bingöl İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruya göre merkez ve ilçelerde 4 yeni sağlık ocağı, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ve lojman yapılacağı bildirildi.

Bingöl İl Sağlık Müdürlüğü tarafından EKAP sistemi üzerinden yapılan duyuruda 4 yeni sağlık ocağı ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu yapım ihalesi duyurusu yapıldı. Duyuruda merkez Mevlana 8 hekimlik Aile Sağlığı Merkezi, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu hizmet binası yapım işi ihalesinin 20 Eylül 2022 günü saat 14.00’da, merkez Kaleönü Mahallesi 7 hekimlik Aile Sağlığı Merkezi, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu hizmet binası yapım işi ihalesinin 20 Eylül 2022 günü saat 10.00’da, merkez İnalı Mahallesi 6 hekimlik Aile Sağlığı Merkezi hizmet binası yapım işi ihalesinin 22 Eylül 2022 günü saat 14.00’da, Genç Servi 2 hekimlik Aile Sağlığı Merkezi, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ve 2 daireli lojman binası yapım işi ihalesinin 22 Eylül 2022 günü saat 10.00’da yapılacağı açıklandı.