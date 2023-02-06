Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki deprem birçok ilde olduğu gibi Bingöl’de de hissedildi. Depremde Bingöl’de yıkım veya göçük meydana gelmezken, 6 araç ve 22 kişiden oluşan UMKE ve 112 sağlık ekibi, Pazarcık’a yönlendirildi.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki deprem birçok ilde olduğu gibi Bingöl’de de hissedildi. Depremde Bingöl’de yıkım veya göçük meydana gelmezken, 6 araç ve 22 kişiden oluşan UMKE ve 112 sağlık ekibi, Pazarcık’a yönlendirildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 04.17’de merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Bingöl’de de şiddetli bir şekilde hissedildi. Deprem sonrası 10 ilde çok sayıda bina yıkıldı. Bingöl’de 6 araç ve 22 kişiden oluşan UMKE ve 112 sağlık ekibi, depremin merkezi olan Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesine sevk edildi.