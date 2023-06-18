Bingöl Üniversitesi’nce son teknolojiyle donatılan hayvan hastanesi, Bingöl’ün yanı sıra Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ne de hitap ediyor.

Bingöl Üniversitesi bünyesinde kurulan hayvan hastanesinde üst düzey imkanlarla hayvanlara sağlık hizmeti verilmeye başlandı. Sancak yolunda 5 bin 500 metrekarelik alanda kurulan Bingöl Üniversitesi Hayvan Hastanesinde acil servis hizmetinin yanı sıra inek, koyun, keçi gibi çiftlik hayvanları ile kedi, köpek ve kafes hayvanlarına teşhis konulup tedavileri yapılıyor. İç hastalıkları, doğum, cerrahi ve suni tohumlama gibi 4 bölümün yer aldığı merkezde, hasta hayvanların tanısı için gelişmiş laboratuvarlarda biyokimyasal, hematolojik, patolojik analizler de gerçekleştirilebiliyor. Aynı zamanda hayvanlara ilk müdahale yapılıyor, tahlilleri alınıyor, doppler, ultrason, endoskopi, röntgen ve yoğun bakım ünitesindeki cihazlardan yararlanarak hastalık durumu tespit ediliyor.

Kurdukları hastane ile dilsiz dostlara derman olduklarını ifade eden Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, “Bingöl Üniversitesi Hayvan Hastanesi yaklaşık 1 yıl önce faaliyete geçmiş oldu. Akademik ve idari personelimiz burada çalışmalar yürütüyor. Burası 5 bin 500 metrekarelik bir hastane. Sadece Bingöl’e değil, bütün bölgeye hitap eden bir hastanemiz. Birçok üniversiteden rektör hocalarımız da buraya gelerek benzer hastaneler oluşturmaya çalışıyor. Bütün donanımlarıyla, parçalarıyla bütünleşmiş bir hastanemiz var ve aynı zamanda eczanemiz de dahil. Hatta Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’ne bırakılmış bir ofis dahil her alanıyla donanımlı bir hastanedir. İki adet ameliyathanemiz var. Bütün bölgeden buraya ameliyat için getirilen hayvanlar var. Burada da çok iyi cerrah hocalarımız var. Hocalarımız hayvanlara derman oluyor. Geçen yıl binin üzerinde hayvan burada çeşitli işlemler gördü ve tedavi oldu. Bu yıl da yılın yarısında yaklaşık 400’ün üzerinde tedavi için getirilen hayvanlar var. Önümüzdeki günlerde bu hastanemizin veterinerlik fakültemizin bünyesinde çok daha güzel hizmetler edeceğini düşünüyoruz. Cerrahlarımız, hocalarımız, öğrencilerimiz, idari personelimiz hizmete hazır, derman olmaya hazır onları bekliyor” dedi.

“Böylesi bir hastaneyi kazandıran herkese çok teşekkür ediyoruz”

Hastanenin kurulmasından dolayı hayvan sahipleri olarak çok mutlu olduklarını dile getiren vatandaşlardan Yunus Küçükhazar ise, “Bu hastaneyi Bingöl’ümüze kazandıran emeği geçen herkese teşekkürler. Bu hastane kurulmadan evvel, biz hayvanlarımızı dışarıya götürüyorduk, bu da bizim için mali külfet oluyordu. Şuan da hayvanlarımızı rahatlıkla bu donanımlı hastaneye getirip tedavisini gerçekleştirebiliyoruz. Bundan ötürü emeği geçen herkese teşekkür ederim, Allah razı olsun” şeklinde konuştu.