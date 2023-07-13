Bingöl’de Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince, sebze ekili alanlar hastalıklara karşı kontrol ediliyor.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şubesi teknik personelleri, sebze ekili alanlarda hastalık ve zararlı kontrolü yapılarak, çiftçilere mücadele konusunda gerekli teknik bilgi verildi. Müdürlükten yapılan açıklamada, ’’Gerek şube personellerimizin rutin kontrolleri, gerek çiftçi ihbarları gerekse köy bazlı muhtar başvuruları sonucu hastalık veya zararlı kontrolleri yapılarak çiftçilere reçete yazılmakta ve uygulamalı mücadele yöntemleri anlatılmaktadır. Çiftçilerimizin rastgele ilaç ve gübre kullanmamaları gerekiyor. Öncelikle il ve ilçe müdürlüklerinden bilgi alarak doğru bakım ve besleme yapmalarını istiyoruz’’ denildi.