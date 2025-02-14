Bingöl’de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlerin isimleri ve memleketleri belli oldu. Kazada, Erzurumlu sözleşmeli er Abdullah Kaya da hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Bingöl-Diyarbakır karayolu Genç ilçesi çıkışı Doğanca köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şırnak’tan Erzurum’a gitmekte olan 33 CPU 60 plakalı Mardin Seyahat firmasına ait Mercedes marka yolcu otobüsü, sürücüsünün kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada kişi öldü, 38 kişi de yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis, jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslar hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazada hayatını kaybedenlerin isimleri de belli oldu. Feci kazada hayatını kaybeden sözleşmeli er Abdullah Kaya’nın cenazesi, Genç Devlet Hastanesindeki otopsinin ardından memleketi Erzurum’a gönderildi. Derviş Öcal, Kübra Ağırman ve Abdulkuddus Bozuk’un cenazelerinin otopsi işlemleri sonrası Mardin’e, Salih Demirel’in cenazesinin ise memleketi Şırnak’a gönderileceği kaydedildi.