Bingöl’de yenilikçi mahalli hizmet içi eğitim programı başladı.

Bingöl Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Bakanlık koordinasyonunda yenilikçi mahalli hizmet içi eğitim programına ev sahipliği yapıyor. Beş gün sürecek olan eğitim programının açılışı, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Ali Saip Demiröz ve İl Müdürü Abdulbari Aksoy’un konuşmalarıyla gerçekleştirildi. 2-6 Aralık 2024 tarihleri arasında düzenlenecek programda, üniversitelerin ilgili bölümleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarından alanında uzman 9 akademisyen ve eğitici görev alıyor. Bingöl Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün talep ve ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan eğitim programında, il müdürlüğü ve bağlı kuruluşları bünyesinde aile ve toplum hizmetleri, engelli ve yaşlı hizmetleri, çocuk hizmetleri ve kadın hizmetleri alanlarında görevli 90 meslek elemanına yönelik, ‘kayıp olgusu, kayıp ve kültür, kayıp süreci, yas süreci, çocuklarda psiko-sosyal gelişim, afet sonrası çocuklarla iletişim, sosyal hizmet müdahalelerinde aile danışmanlığı uygulamaları, birey ve ailelerin psikolojik refah seviyesini nasıl güçlendirebiliriz, duygusal dayanıklılık, şiddet görenle görüşme teknikleri, şiddet olgusu, şiddet travması, şiddet ve TSSB, şiddet ve diğer psikopatolojiler, AGTE kullanımı ve uygulaması, Burdon kullanımı ve uygulaması, Porteus labirent testi kullanımı ve uygulaması, kent EGY testi kullanımı ve uygulaması gibi konularda eğitimler veriliyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdulbari Aksoy, eğitim programı kapsamında, katılımcılara yenilikçi çözümler ve bilgi teknolojileri alanında güncel gelişmeler aktaracağını ayrıca programın kurum personelinin mesleki bilgi ve becerilerini artırmayı, hizmet sunumunda kaliteyi yükseltmeyi amaçladığını ve bu organizasyon ile kurumumuzun vatandaş odaklı hizmet anlayışına katkı sağlayacağını ifade etti.