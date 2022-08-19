Bingöl’de yaz boyunca süren Kur’an kursları sona erdi.

Bingöl’de yaz boyunca süren Kur’an kursları sona erdi.

Bingöl’de İl Müftülüğü tarafından yaz Kur’an kursu kapanış programı gerçekleştirildi. Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi’nde düzenlenen kapanış programına, İl Müftüsü Mustafa Topal, MEB Arge Daire Başkanı, İl Milli Eğitim Müdürü, İl Müftü Yardımcısı, öğrenci, öğretmen ve veliler katıldı.

İl Müftüsü Mustafa Topal, “Çocuklarımızın Kur’an eğitimini doğru bir şekilde almasında Diyanet İşleri Başkanlığı’mızın yaz kursları hem tecrübesi hem de sahada uzman personeli ile bir sembol haline gelmiştir. Çocuklarımız kurslarımızda Kur’an eğitimi almanın yanında pedagojik açıdan uzman görevlilerimiz tarafından duygusal ve bilişsel açıdan da desteklenmektedirler” dedi.

Daha sonra Kur’an Kursu öğrencileri arasında yapılan Hadis Ezberleme Yarışmasında dereceye giren öğrencilere Müftülüğümüzce çeşitli hediyeler takdim edildi.