Bingöl’de “Yayalara Öncelik Duruşu, Hayata Saygı Duruşu” uygulamasıyla okul önlerindeki yaya şeritleri kırmızıya boyandı.

Bingöl’de “Yayalara Öncelik Duruşu, Hayata Saygı Duruşu” uygulamasıyla okul önlerindeki yaya şeritleri kırmızıya boyandı.

Bingöl’de “Yayalara Öncelik Duruşu, Hayata Saygı Duruşu” uygulamasıyla okul önlerindeki yaya şeritleri kırmızıya boyandı. Durdurulan araç sürücülerine yaya önceliğine ilişkin bilgi aktarıldı. Kavşak giriş ve çıkışları ile yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermeye dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla okul önlerindeki yaya şeritleri kırmızıya boyandı. Yapılan etkinliğe Vali Kadir Ekinci, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel, emniyet ve jandarma personeli ile öğrenciler katıldı.

Öğrencilerle birlikte yaya geçitlerini kırmızıya boyayan Vali Ekinci, sürücüleri yayalara saygılı olmaları konusunda bilgilendirdi. Etkinliğin amacının yaya ölümlerini azaltmak olduğunu aktaran Vali Ekinci, "İçişleri Bakanlığımızca her yıl yaya güvenliğinin sağlanması ve özellikle trafik geçiş noktalarında kazaların azaltılmasıyla birlikte yaya sağlığının korunması amacıyla çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Geçen yıllarda hep birlikte ‘Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın’, ‘Yayalar Kırmızı Çizgimizdir’ gibi sloganlarla çeşitli etkinlikler yapmıştık. Bu yıl da bu etkinliklerimize devam ediyoruz. Amacımız özellikle 2030 yılına kadar yaya ölümlerini yüzde 50 oranında azaltılmasını sağlamak. Tabi bu çalışmalar çerçevesinde bugün de 81 ilde eş zamanlı olarak bir etkinlik düzenleniyor. Bu etkinliğin amacı, özellikle şoförlerimizi yayalara karşı saygılı olmaya davet etmek, onlara öncelik hakkını tanımak ve yaya ölümlerinin önüne geçmektir” şeklinde konuştu.