Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca, trafik bilincini arttırmak ve kazaları önlemek amacıyla trafik eğitim ve denetim faaliyetlerine devam edileceği bildirdi.

Bakan Muş: “Yönetime talip olunan basit bir apartman kooperatifi değil, Türkiye Cumhuriyeti Devleti”

Bakan Muş: “Yönetime talip olunan basit bir apartman kooperatifi değil, Türkiye Cumhuriyeti Devleti”

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı trafik ekiplerince, Bingöl-Erzurum kara yolu Yenibaşlar mevkisinde, yaya ve okul geçitlerinde sürücülerin ilk geçiş hakkını vermesine yönelik trafik denetimi icra edildi. Ayrıca karşıdan karşıya geçiş kuralları hakkında uygulamalı eğitim verilerek, vatandaşların güvenli geçişleri sağlandı.

Bingöl’de İl Jandarma Komutanlığı tarafından yaya önceliği ve güvenliği uygulamaları sürüyor.

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