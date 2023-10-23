Bingöl’de İl Sağlık Müdürlüğü, evde sağlık hizmeti alan yatalak hastalara daha iyi bakım alabilmeleri amacıyla donanımlı ve ücretsiz hasta yatağı dağıttı.

Bingöl İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Evde bakım gereksinimi olan hastaların daha etkili bir şekilde tedavi edilmesini sağlamak için Bingöl il sınırları içinde yaşayan 120 hastaya hasta yatağı dağıtılmıştı. 42 yatalak hasta için de Hatay’dan getirilen yataklar ihtiyaç sahiplerine teslim edildi. Bu sayede uzun süredir bekleyen evde bakım hastalarının yaşadığı sorun da çözüme kavuşturulmuş oldu" denildi.