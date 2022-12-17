Bingöl’de Şeref Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, yol kontrol noktasında yasak şekilde avlanan 13 adet kınalı keklik ele geçirdi.

Bingöl’de Şeref Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, yol kontrol noktasında yasak şekilde avlanan 13 adet kınalı keklik ele geçirdi.

Alınan bilgilere göre, Şeref Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, yol kontrol noktasında yasak şekilde avlanan 13 adet kınalı keklik geçirdi. Jandarma ekipleri durumu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirdi. Kınalı keklikler doğaya salınmak üzere teslim alınırken, 2 şahsa 18 bin 200 lira tazminat cezası ile bin 378 lira idari para cezası kesildi.