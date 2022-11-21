Bingöl’de son birkaç ay içindeki yaban hayatı fotokapanlara yansıdı.

Bingöl’de son birkaç ay içindeki yaban hayatı fotokapanlara yansıdı.

Bingöl Doğa Koruma ve Milli Parklar Bingöl Şube Müdürlüğü, koruma ve kontrol ile biyolojik kaçakçılık önleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, kaçak avlanmayla mücadele çerçevesinde, kırsal alanlara yaban hayatını görüntülemek için fotokapanlar yerleştiriyor. Ekiplerin yerleştirdiği fotokapanlara ayı ve yavrusunun çoban köpeği tarafından kovanlanması, kurt, dağ keçisi ve domuz doğal ortamlarında görüntülendi.