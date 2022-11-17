Vatandaşlara, KADES programının tanıtımı ve İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenen Kadına El Kal-Ka-Maz mottosu gündeme getirilerek, şiddetle mücadele konularında bilgilendirmeler yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği personeli, merkeze bağlı Şehit Mustafa Gündoğdu Mahallesinde açılışı yapılan Uzun Savat Camiinin taziye yerinde vatandaşları, KADES konusunda bilgilendirdi.

Bingöl’de polis ekipleri tarafından vatandaşlara KADES uygulaması tanıtıldı, bilgilendirmeler yapıldı.

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