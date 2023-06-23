Bingöl’ün Genç ilçesinde emniyet, sağlık ve Yeşilay personelleri, vatandaşları uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgilendirdi.

Genç ilçesinde 26 Haziran Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığıyla Mücadele Günü çerçevesinde, İlçe Sağlık Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ve Yeşilay Danışmanlık Merkezi personeli, farkındalık çalışması yaptı. Toplumda bağımlılık yapıcı maddelerin kullanılmasını ve yayılmasını önleme, bu maddelerin neden olduğu bireysel ve toplumsal sorunları en aza indirmek ve toplumda sağlıklı davranışların gelişmesini sağlamak amacıyla vatandaşlar bilgilendirildi.

Ayrıca YEDAM 115 numaralı hat üzerinden bağımlılara, bağımlı yakınlarına veya bağımlılıkla ilgili bilgi almak isteyenlere danışmanlık hizmeti verildiği konusunda bilgiler aktarıldı.

Vatandaşlar, personele çalışmalarından dolayı teşekkür etti.