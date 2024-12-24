Bingöl’de polis ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda üzerlerinde uyuşturucu ve ruhsatsız silah çıkan 2 kişi yakalandı.

Kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlularla mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları neticesince şüpheli bir araç durduruldu. Araç içerisindeki şahıs üzerinde yapılan aramada 3 parça halinde daralı 9,86 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Yine şüpheli bir şahsın durdurulması sonrası üzerinde yapılan aramada ruhsatsız tüfek ve tüfeğe ait 3 adet kartuş ele geçirildi. Her iki şahıs da emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.