Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca Jandarma Komando timlerinin katılımıyla nokta istihbaratına dayalı olarak yürütülen "Eren Abluka Sonbahar Kış-7 Şehit Güvenlik Korucusu Ali Kalan Operasyonu" çerçevesinde Genç ilçesi Yolaçtı köyü kırsalında arazi arama tarama faaliyetinde dere yatağında 166 kilogram toz esrar ele geçirildi. Operasyonla terör örgütünün finans sağlaması engellendi.

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