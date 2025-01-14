Bingöl’de güvenlik güçlerince son 15 günde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 34 kişi gözaltına alındı.

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, emniyet ve jandarma ekiplerince genel güvenlik ve asayişin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla yapılan çalışmalarda, 4,51 gram esrar maddesi, 4,52 gram metamfetamin, 0,20 gram kokain, 188 adet skunk, 6 adet tabanca ve 8 adet şarjör, 58 adet fişek, 2 adet tüfek, 1 adet cep telefonu ele geçirilirken operasyonlarda 34 kişi gözaltına alındı.

Yine uygulamalarda 139 bin 541 kişi sorgulanırken, aranan 725 şahıs tespit edildi. Bunlardan 10’u gözaltına alınırken 9’u tutuklanarak cezaevine gönderildi. 25 bin 644 araç denetlenirken 2 bin 907 araca cezai işlem uygulandı. 51 araç ise trafikten men edildi.