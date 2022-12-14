Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce kentte uyuşturucu madde kullanan ve uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalarda toplam 17 kilo 433 gram ot esrar maddesinin ele geçirildiği belirtildi. Konuyla ilgili gözaltına alınan 2 şahıstan 1’i ’Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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