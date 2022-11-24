İki operasyonda toplam 5 kilo 588 gram esrar maddesi ele geçirilirken, 2 şüpheli şahıs hakkında ise adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Bingöl-Diyarbakır yolu üzerinde kiralık araç ile uyuşturucu madde getirebileceği değerlendirilen 2 şüpheli şahsa ait araç, Genç ilçesi Yayla köyü yol kontrol noktasında ’Dur’ ihtarına uymayarak kaçtı. Araç yapılan takip sonucu Şehitköy mevkiinde durduruldu. Araç içerisinde ve yol kenarında yapılan kontrollerinde 5 kilo 60 gram kubar esrar maddesi ele geçirilirken Yayla köyü mevkiinde yol kenarında naylon poşet içerisinde 528 gram kubar esrar maddesi ele geçirdi.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda 5 kilo 588 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

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