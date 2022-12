Bingöl’de Farkındalık Kulübü koordinesinde düzenlenen ’Farkındalık’ etkinliğinde, öğrenciler hem engelli bireylerle empati kurarak oyunlar oynadı hem de onlarla birlikte doyasıya eğlendi.

3 Aralık Dünya Engeliler Günü nedeniyle, üniversite Farkındalık Kulübü ve Altı Nokta Körler Derneği, ‘Farkındalık’ etkinliği düzenlendi. Üniversite kapalı spor salonunda düzenlenen etkinlikte, kulüp öğrencileri engelli bireylerle birlikte gollboll, domino ve masa tenisi oyunları oynadı. Öğrenciler bu oyunlarla hem empati kurdu hem de engelli bireyleri doyasıya eğlendirdi. Yine kentte hizmet veren özel rehabilitasyon merkezindeki öğrenciler, üniversite öğrencileriyle birlikte halat çekme, çuval yarışı, yumurta taşıma, top taşıma ve beceri etkinlikleri gerçekleştirdi. Engelli bireylerle düzenlenen etkinlikte renkli görüntüler ortaya çıkarken, aileler de kulüp öğrencilerine teşekkür etti.

’’Engelsiz bir yarın için omuz omuza verdik’’

Bingöl’de ilk defa engelli bireylerin, üniversite öğrencileriyle birlikte gollboll oynadığının altını çizen Altı Nokta Körler Derneği Başkanı Mücahid Korkutata, emeği geçenlere teşekkür etti. Korkutata, ’’Üniversitemizin genç ve dinamik öğrencileriyle, Altı Nokta Körler Derneğimiz ve rehabilitasyon merkezimizdeki hocalar ile öğrencilerimizle, ortak tertip ettiğimiz program takdire şayandır. Bizler için çok anlamlı bir program oldu. Demek ki etkinlikler ve spor sadece engelsiz bireyler arasında değil, engelli bireyler arasında da yapılabiliyor. Etkinliğimiz çok eğlenceli bir şekilde geçti. Görme engelli ve öğrencilerimizle gollboll oynadık ve Bingöl’de bir ilkti. Diğer engelli ve engelsiz bireyler arasında domino turnuvası düzenledik. Amaç burada sporun önemini de öne çıkarmaktı. Engelsiz bir yarın engelsiz bir gelecek için omuz omuza, kalp kalbe verdik. Umuyoruz ki, düşünüyoruz ki kalpler engelli olmadığı sürece engel yoktur’’ dedi.

’’Engelli bireylerin her gün hatırlanması lazım’’

Yüzde 90 görme engelli olan ve etkinlikte doyasıya eğlenen Sıddık Polat ise ’’Dünya Engelliler Günü münasebetiyle etkinlik düzenledik. Bütün engelliler burada pozitif yaşamlarda var olduklarını gösterdiler. Allah razı olsun hepsinden. Arkadaşlarımız gollboll, masa tenisi oynadılar, domino oynadılar. Bu farkındalığın oluşturulması için de başkanımız özverili bir şekilde çalıştı’’ diye konuştu.

Dekan Yardımcısı ve Farkındalık Kulübü Akademik Sorumlusu Doç. Dr. İlimdar Yalçın, etkinlikte 100’e yakın öğrencinin görev aldığını belirtti.

Bu tür etkinliklerin her zaman yapılması gerektiğini vurgulayan Yalçın, “Üniversite Farkındalık Kulübü olarak 3 Aralık Dünya Engelliler Gününe yönelik, bir farkındalık oluşturması açısından etkinlik düzenledik. Kulübümüze üye olan ve olmayan 100’e yakın öğrencimiz bu etkinlikte yer aldı. Sadece 3 Aralık’ta değil, buna benzer bütün aktivitelerin her zaman yapılması lazım. Bireylerin her gün hatırlanması lazım’’ şeklinde konuştu.

Etkinliğe Vali Yardımcıları Engin Tok ve Abdullah Özübek, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Aydın Polat, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yunus Esen ile engelli bireylerin aileleri katıldı.