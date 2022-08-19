Bingöl’de Milli Eğitim Bakanlığı koordinesinde, ücretsiz ders kitapları ve ücretsiz kaynak kitapları eğitim öğretim başlamadan okullarda dağıtılmaya başlandı.

Bingöl’de Milli Eğitim Bakanlığı koordinesinde, ücretsiz ders kitapları ve ücretsiz kaynak kitapları eğitim öğretim başlamadan okullarda dağıtılmaya başlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Bingöl’e gönderilen ücretsiz ders kitapları ve yardımcı kaynak kitaplarının dağıtımı başladı. Dağıtım yerini inceleyen ve şube müdürlerinden bilgi alan İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel, “2003 yılından beri okulların açıldığı günden itibaren çocuklarımızın kitapları masalarının üzerinde oldu. Bu yılda aynı şekilde tüm Türkiye’de olduğu gibi bakanlığımızın ilimize ücretsiz ders kitapları ve yardımcı kaynak kitaplar gönderiyor. Okulların açıldığı günden itibaren, çocukların kitaplarının masalarının üzerinde olması için mesai mefhumu gözetmeksizin dağıtım yapılıyor. Bu anlamda kitap dağıtımında görevli tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

Yücel, “Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından 2003-2004 eğitim öğretim yılından itibaren başlatılan ücretsiz ders kitapları eğitim öğretim sezonu öncesinde İlimizdeki okullarda dağıtılmaya başlandı. İlimiz genelinde, yaklaşık 60 bin öğrenciye ücretsiz ders kitabı dağıtılacak. Öğrencilerimiz okula geldiklerinde kitaplarını sıralarının üzerinde hazır olarak bulacaklar” diye konuştu.