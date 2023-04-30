Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası otoparkında, elektrikli araçlar için Trugo şarj istasyonu kuruldu.

Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası (BİNTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Çintay, yaptığı açıklamada, “Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası otoparkında doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin ilk şarj istasyonu Trugo’nun açılışını gerçekleştirdik. Bu önemli adımı atmaktan dolayı büyük bir mutluluk ve gurur yaşıyoruz. Şarj istasyonumuz, elektrikli araçların yolculukları sırasında ihtiyaç duydukları şarjı sağlayacak ve böylece çevre dostu bir ulaşım seçeneği sunacak. Ayrıca, TOGG tarafından üretilen yerli ve milli elektrikli araçlarımızın şarj ihtiyacını da karşılayacak ve böylece ülkemizin otomotiv sektörüne katkı sağlayacak. Bu şarj istasyonunun Bingöl’e ve çevre illere önemli bir hizmet sunacağına inanıyoruz. Ayrıca, çevre dostu bir ulaşım seçeneği sağlamak için atılan bu adımın, çevre bilincinin artmasına da katkı sağlayacağına inanıyoruz. Ayrıca, TOGG’un ülkemize kazandırdığı yerli ve milli elektrikli araçlarla, ülkemizin otomotiv sektöründe büyük bir başarıya imza atacağına inanıyoruz. Bölgenin ilk elektrikli hızlı şarj istasyonu Trugo ülkemize, ilimize ve üyelerimize hayırlı olsun” dedi.