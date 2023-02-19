Bingöl’ün Genç ilçesinde hemzemin geçitten geçmeye çalışan otomobile tren çarptı. Faciadan dönülen kazada şans eseri ölen yada yaralanan olmadı.
Bingöl’ün Genç ilçesinde hemzemin geçitten geçmeye çalışan otomobile tren çarptı. Faciadan dönülen kazada şans eseri ölen yada yaralanan olmadı.
Kaz, Genç ilçesi Yenişehir Mahallesinde bulunan hemzemin geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tatvan-Elazığ seferini yapan yolcu treni, hemzemin geçitten geçmeye çalışan A.T. yönetimindeki 12 AAJ 23 plakalı otomobile çarptı. Yaklaşık 10 metre sürüklenen otomobilde şans eseri ölen yada yaralanan olmadı. Kazada otomobilde maddi hasar meydana geldi.
Yolcu treni, kaza sonrası yapılan incelemelerin ardından seferine kaldığı yerden devam etti.
Yorumlar