Bingöl’de otomobil ve ticari taksinin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Bingöl’de otomobil ve ticari taksinin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

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Alınan bilgilere göre kaza, merkeze bağlı Bahçelievler Mahallesi Hürriyet Caddesi’nde meydana geldi. T.Ö. idaresindeki 16 HE 746 plakalı otomobil ile 12 T 0019 plakalı ticari taksi çarpıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Meydana gelen kazada 3 kişi yaralanırken, yaralılar tedavi edilmek üzere Bingöl Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.