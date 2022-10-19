Bingöl’de Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkililerinin de katılımıyla noter huzurunda çekilen kuralarla, Kültür Mahallesi TOKİ konutlarındaki hak sahiplerinin daireleri belirlendi. Kurada, hak sahiplerinin zemin katlardan muaf tutulduğunu belirten Belediye Başkanı Erdal Arıkan, “Devletimizin gücü, hak sahiplerimizin sabır ve desteğiyle tamamlama aşamasına getirdik ve bugünkü kura ile hak sahiplerimizin dairelerini belirlemiş olduk” dedi.

Bingöl’de Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkililerinin de katılımıyla noter huzurunda çekilen kuralarla, Kültür Mahallesi TOKİ konutlarındaki hak sahiplerinin daireleri belirlendi. Kurada, hak sahiplerinin zemin katlardan muaf tutulduğunu belirten Belediye Başkanı Erdal Arıkan, “Devletimizin gücü, hak sahiplerimizin sabır ve desteğiyle tamamlama aşamasına getirdik ve bugünkü kura ile hak sahiplerimizin dairelerini belirlemiş olduk” dedi.

Bingöl merkez Kültür Mahallesi’nde inşası büyük oranda tamamlanan konutlarla ilgili kura çekimi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Bingöl Belediyesi yetkililerinin katılımıyla noter huzurunda canlı yayında gerçekleştirildi. Belediyenin sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanan kura işlemini izlemek isteyen vatandaşlara, konferans salonunda yayını izleme imkanı da tanındı.

876 dairenin kurası çekildi

504 adet 123 metrekare, 546 adet 150 metrekare normal kat (zemin üstü katlar), 97 adet zemin kat olmak üzere toplamda bin 147 konutun inşa edildiği proje çerçevesinde hak sahiplerine verilen 410 adet 123 metrekare ve 466 adet 150 metrekare olmak üzere toplam 876 dairenin kurası çekildi. 97 zemin kat kuraya tabi tutulmadı. Bingöl Belediyesi sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan kura sonuçlarına dair listeler, daha sonra Bingöl Belediyesi web sitesinden yayınlanacak. 97 adedi zemin kat olmak üzere kalan 271 adet konut ve yapılacak 190 işyerleriyle ilgili tasarruf, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında olacak. Muvafakat sözleşmesi imzalamayan hak sahiplerine de sözleşme imzalamaları durumunda kalan dairelerden verilebilecek.

Kura çekimiyle ilgili görüşleri alınan Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, kuraların noter huzurunda canlı yayında şeffaf bir şekilde çekildiğini söyledi. 2019 mahalli idareler seçimlerindeki en önemli vaatlerinden birinin Bingöl merkez Kültür Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi olduğuna dikkat çeken Başkan Arıkan, ’’Çok yoğun çabalar ve mesailer sonucunda temelini attığımız projeyi, devletimizin gücü, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum başta olmak üzere, Plan ve Bütçe Komisyon Başkanımız Cevdet Yılmaz, Milletvekilimiz Feyzi Berdibek’in yoğun destekleri ile hak sahiplerimizin sabır ve katkılarıyla büyük oranda tamamladık. Kura ile hak sahiplerimizin dairelerini belirlemiş olduk. Bu projemizi hayata geçirdiğimiz ve seçim sürecindeki en önemli vaatlerimizden birini daha yerine getirdiğimiz için Allah’a hamd ediyoruz. İnşallah yakın zamanda da vatandaşlarımız evlerine taşınarak rahata ve konforlu bir yaşama alanına kavuşacaklar. Projemizin ve kura sonuçlarının hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hizmetlerimizi kesintisiz sürdürecek ve halkımızın yaşam kalitesini arttırmaya dönük yeni projelerle yolumuza devam edeceğiz” diye konuştu.