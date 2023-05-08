Türkiye’nin seri üretim ilk yerli ve milli otomobili Togg Bingöllüler ile buluştu. Togg’u incelemek için vatandaşlar adeta birbirleriyle yarıştı.

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (Togg) tarafından üretilen T10X model elektrikli araç, Bingöllüler ile buluştu. Tanıtım çalışmaları çerçevesinde kente gelen yerli araca vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Vatandaşlar aracı yakından görmek için adeta birbirleriyle yarıştı. İlk olarak Genç ilçesinde vatandaşlar ile buluşan Togg daha sonra AK Parti Bingöl Milletvekili Adayı Fevzi Berdibek direksiyona geçerek Bingöl merkeze getirdi. Vatandaşlar Togg’a binerek hem içinde hem dışında fotoğraflar çekerken adeta birbirleri ile yarıştı.

Oluşan yoğun ilgiden dolayı teşekkürlerini dile getiren AK Parti Bingöl Milletvekili Adayı Fevzi Berdibek “Bingöllü hemşehrilerimiz çok mutlu bir günü. 1960’larda Devrim otomobili diye rahmetli Necmettin Erbakan döneminde garp kafası ile yapıldı, şark kafası ile benzin doldurma unutuldu diye tedavülden kaldırılan arabamız bugün benzinsiz, mazotsuz, elektrikli çağa uygun. Arabamızı geliştirmekle beraber ilk defa Bingöl’de sokaklarda. Genç ilçemizde caddelerde yürürken milletimizin yüzündeki tebessümü ve heyecanı görmeye değerdi. Milli gururumuz olan Togg gün itibari Bingöl’dedir” dedi.

Togg’u inceleyen vatandaşlardan Ferhat Kaçar, “Yerli ve milli olan Togg’umuzu Bingöl’de inceleme fırsatı bulduk. İnanılmaz derecede mutlu olduk. Cumhurbaşkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun, Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin” diye konuştu.

Araca binerek inceleyen Nihat Kanat ise “Bugün Bingöl’de sevinçli günlerimizden birini yaşıyoruz. Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde yerli otomobilimiz Togg yapıldı ve bugün Bingöl’de bu sevinci vatandaşlarla birlikte paylaşıyoruz. Mutlu bir gün yaşıyoruz. Özellikle kimisi laf söyler ama cumhurbaşkanımız icraat yapar. Bugünde Togg bunun göstergesidir, Bingöllüler olarak mutlu ve sevinçliyiz” şeklinde konuştu.