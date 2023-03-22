Bingöl’de bölücü terör örgütü PKK’ya ait toprağa gömülü vaziyette silah, fişek ve patlayıcı madde ele geçirildi.

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak çalışma yürütüldüğü belirtildi. Açıklamada, "Genç ilçesi kırsalında icra edilen operasyonda toprağa gömülü vaziyette 1 adet jelikan içerisinde 3 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 3 adet şarjör, 39 adet 7.62x39 mm fişek, ayrıca 2 adet mutfak tüpü ve 1 adet teneke içerisinde yaklaşık 100 kilogram patlayıcı madde ele geçirilmiştir" denildi.