Bingöl’de Çapakçur Çayı taşkın koruma inşaat çalışmaları hızla devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede Bingöl’de bulunan Çapakçur Çayı’nda başlanılan taşkın koruma çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar ile Çapakçur Çayı’na 2 bin 410 metre basamaklı kesit beton duvar, bin 220 metre dik kesitli duvar ve 9 adet tersip bendi yapılacağı bildirildi. Şuana kadar 500 metre basamaklı kesit beton duvar imalatını tamamlayarak yüzde 15 fiziki ilerleme sağlanırken çalışmaların tamamlanması ile Bingöl il merkezinin ve bin 30 dekar arazinin olası taşkın zararlarına karşı güvence altına alacağı öğrenildi.

Tüm dünyada olduğu gibi, ülkede de küresel ısınmaya bağlı iklim değişikliği sonucunda yağış rejiminde yaşanan düzensizliklerin, can ve mal kaybına sebebiyet veren afetlere neden olduğunu belirten DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, “Vatandaşlarımızı derinden etkileyen bu üzücü hadiselerin önüne geçilebilmesi maksadıyla yurdumuzun dört bir yanında çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Bingöl merkez Çapakçur Çayı Taşkın Koruma Yapım işi çerçevesinde Çapakçur Çayı’nda 2 bin 410 metre basamaklı kesit beton duvar, bin 220 metre dik kesitli duvar ve 9 adet tersip bendi yapılacaktır. Ayrıca boğulmaların önüne geçmek maksadıyla 10 bin 648 metre uzunluğunda korkuluk çalışmaları da yapılacaktır. Şuana kadar 500 metre basamaklı kesit beton duvar imalatını tamamlayarak yüzde 15 fiziki ilerleme sağlanmıştır” dedi.

DSİ olarak can ve mal kayıplarını minimum seviyeye indirmek için mücadele edildiğini aktaran Balta; “Bingöl’ün hasretle beklediği Çapakçur ıslahı işinin tamamlanması ile Bingöl il merkezinin ve bin 30 dekar arazinin olası taşkın zararlarına karşı güvence altına alacağız. Ayrıca yapılacak taşkın koruma tesisinin yanında TOKİ tarafından yapımı devam eden Türkiye’de millet vadisi niteliğinde ki ilk projenin Bingöl’de uygulandığı Millet Bahçesi ile Bingöl’ümüzün gerdanlığı olma özelliği taşıyan Çapakçur Vadisi’nde görkemli görüntüsüyle yerini alacak ve yoğun yeşiliyle vadiye yeni bir görüntü kazandıracak" diye konuştu.