Bingöl’de Sözleşmeli Üretim Değerlendirme Toplantısı düzenledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı; Bingöl İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde, 7 ilin tarım müdürlerinin katılımı ile Sözleşmeli Üretim Değerlendirme Toplantısı düzenledi. Toplantıya Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı Abdulkadir Karabulut, Bingöl Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Altunhan ve Bingöl başta olmak üzere 7 ilin Tarım ve Orman İl Müdürü ile çok sayıda çiftçi katıldı.

Karabulut, “Bazı dönemler belli ürünlerle arzda yetersizlikler, arzda fazlalıklar oluyor. Bunlardan kaynaklanan tüketiciye yansıyan sorunlar oluyor, dolayısıyla bu dengeyi kuracak tarımsal üretim planlaması en önemli tarımsal politika araçlarından biri. Bununla ilgili Tarım Kanunu’nda gerekli düzenlemeler yapıldı. Yine bunun uygulanmasına yönelik en önemli argümanlardan birisi de sözleşmeli üretim. Ekilmeyen arazilerin bir şekilde üretilme dönüştürülmesini, kazandırılması, onların desteklemesini işlemine entegre edilmesiyle ilgili de bakanlığımızın çalışması var. Tabii burada sözleşmeli üretim çok önemli bir husus. Bizim açımızdan 2000’li yıllardan beri ülkemizde uygulanan bir tarımsal politika. Tabii geldiğimiz nokta itibariyle bunun daha kapsamlı, daha ayakları basan bir mevzuata bağlanması. Özetle üreticinin emeği, tüketicinin ekmeği için bizim bu süreci özellikle üretim planlaması ve sözleşmeli üretim sürecini çok iyi organize etmemiz lazım. Bu vesileyle çalışmalarımızı hazırlıyoruz. Bingöl’ü sözleşmeli tarım açısından önemli bir merkez olarak görüyoruz. Bölgede bir rol model olabileceğini görüyoruz. Burada oluşturulacak sinerjinin bölgeyi daha çok etkileyeceğini düşünüyoruz” dedi.