Bingöl’de sonbaharın gelmesiyle birlikte tepelerdeki meşe ağaçları sarıya büründü, ortaya farklı güzellikler çıktı. İlkbaharda yemyeşil görüntüsüyle bölgeye ayrı renk katan meşe ağaçlarının yaprakları, sonbaharın gelmesiyle sararmaya başladı. Merkeze bağlı Sancak beldesi yol güzergahında bulunan meşe ağaçlarının sonbahar görüntüsü dron ile görüntülenirken, yolda ilerleyen sürücülere de güzel manzara izleme keyfi sunuyor.

Bingöl’de sonbaharın gelmesiyle birlikte meşe ağaçları farklı bir güzelliğe büründü.

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