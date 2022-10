Bingöl’de faaliyet yürüten yaklaşık 50 sivil toplum kuruluşu ’Bingöl için fikrim var" sloganıyla bir araya gelerek, Bingöl Sivil Toplum Dayanışma Platformu oluşturdu.

Bingöl’ün sorunlarına katkı sunmak için bir araya gelen sivil toplum kuruluşları, platform kurdu. ’Bingöl için fikrim var’ sloganıyla oluşturulan Bingöl Sivil Toplum Dayanışma Platformu’nun tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Platforma katılan dernek başkanları ve üyelerinin katıldığı toplantıda, platformun sözcülüğüne Seyfan Der Başkanı Orhan Açıkbaş, sekreterliğine Çavuşlar Derneği Başkanı Ahmet Kerey seçildi. STK’ların bir araya gelmesinin önemine vurgu yapan Açıkbaş, platform vesilesiyle seslerinin daha gür çıkacağını belirterek, Bingöl’ün sosyal, kültürel ve toplumsal sorunlarına daha etkili çözümler bulabileceklerini söyledi.

Platformun amacı ve faaliyet alanları hakkında bilgi veren Açıkbaş, "Her gün gelişen büyüyen şehrimizin daha yaşanabilir bir hale gelmesi için sivil toplum örgütlerinin bir araya gelmesi ilimizin sorun ve sıkıntılarını çözmek adına önemlidir. İlin sorunlarına katkı sunmak isteyen diğer paydaşlarımız ile işbirliği halinde sorun ve sıkıntıları ortak akılla çözüme kavuşturmak adına hareket edilecektir. Ortak amacımız ilimizin her mahallesi, her ilçesi, her köyü ayırt etmeksizin bir bütün çalışarak örnek bir il olmasıdır. Kardeşlik iklimi içerisinde huzurlu ve mutlu bir şekilde yaşama arzumuz var. Bunu gerçekleştirmek adına en birinci vazifemiz istişare ve çözüm diyalogu olacaktır. Bizler adeta bir itfaiyeci misali nerede duman varsa aidiyetine, mesleğine, meşrebine, etnik kimliğine bakılmaksızın o yangını söndürmeliyiz" dedi.