Bingöl’de yoğun sis etkili olurken görüş mesafesi 2 metreye kadar düştü. Araçlar sis arasında kaybolurken sürücüler düşük hızda ve araçlarının dörtlülerini yakarak seyretti.

Bingöl’de son zamanlarda sis etkisini sürdürüyor. Özellikle sabah saatlerinde etkili olan sis, bugün etkisini daha fazla arttırdı. Özellikle ana yollarda göz gözü görmedi. Görüş mesafesinin yer yer 2 metreye düştüğü yollarda, sürücüler ilerlemekte zorluk çekti. Araçlar sis arasında kaybolurken, sürücüler düşük hızda ve araçlarının dörtlülerini yakarak seyretti.