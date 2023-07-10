Bingöl’ün Solhan ilçesinde sağanak yağış sonrası meydana gelen sel taşkını köyün içme suyu borularına zarar verdi.

Türkiye’nin birçok bölgesinde etkili olan sağanak Bingöl’de de etkisini gösterdi. Edinilen bilgiye göre, Solhan ilçesine bağlı Mutluca köyünde dün akşam saatlerinde meydana gelen sel nedeniyle ağır hasar görülmezken, sel taşkınlarının sürüklediği taş ve çamur köy yolunu kullanılmaz hale getirdi.

Öte yandan sel taşkını nedeniyle köy mezarlığının zarar gördüğü öğrenilirken, köyün içme suyu şebekelerinde zarar vererek su kesintisine neden oldu.