Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü öncülüğünde yürütülen ’Şarkılar Bizi Söyler Biz de Şarkı Söyleriz’ projesi çerçevesinde Diyarbakır Kayapınar Halk Eğitim Merkezi Korosu, Bingöl’de sahne aldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü öncülüğünde yürütülen ’Şarkılar Bizi Söyler Biz de Şarkı Söyleriz’ projesi çerçevesinde Diyarbakır Kayapınar Halk Eğitim Merkezi Korosu, Bingöl’de sahne aldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü öncülüğünde yürütülen ’Şarkılar Bizi Söyler Biz de Şarkı Söyleriz’ projesi çerçevesinde farklı mesleklerden bir araya gelen Diyarbakır Kayapınar Halk Eğitim Korosu, unutulmaz bir konser verdi. Emekli, öğretmen, esnaf ve sağlıkçılardan oluşan Halk Eğitim Merkezi Korosu Bingöl Belediye konferans salonunda bir birinden güzel Türk sanat müziği eserleri okudu. Konsere vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gösterilirken, konserin şefliğini ise Gülşehri Yılmaz Cevahirli üstlendi. 30 korist ve 10 sazendeden oluşan koro Kültür Bakanlığı onaylı 100 eserden 18 eser seslendirildi. Söylenen Şarkılara vatandaşlarda eşlik ederken alkışlar ile de ritim tuttu.

Şarkılara eşlik eden katılımcılar, keyifli anlar yaşarken konsere Bingöl İl Milli Eğitim Müdür Halil Yücel, Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Şirine Eronat, Kayapınar İlçe Milli Eğitim Müdürü Kayahan Subaşı, Kayapınar Halk Eğitim Müdürü Aziz Yolcu, Bingöl Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ömer Şahin ve çok sayıda vatandaş katıldı.