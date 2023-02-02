Bingöl’de devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle özel eğitime 2 gün süreyle ara verildi.

Bingöl’de devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle özel eğitime 2 gün süreyle ara verildi.

Bingöl genelinde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri’ndeki eğitimi ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, “Devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle ilimiz genelinde faaliyet gösteren Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde 2 gün (2-3 Şubat) eğitim ve öğretime ara verilmiştir” denildi.