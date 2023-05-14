Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl’de de vatandaşlar erken saatlerde gelerek oylarını kullanmaya başladı.

Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl’de de 28’inci dönem milletvekilliği ve 13’üncü Cumhurbaşkanlığı seçimleri için oy kullanım işlemi başladı.

Kent genelinde 713 sandıkta 193 bin 472 seçmen için oy kullanım işlemi saat 08.00 başladı. Oy kullanma işlemi saat 17.00’da ise sona erecek.

Merkeze bağlı Bahçelievler Mahallesi’ndeki Atatürk İlkokulu’na seçmenler gelerek oyunu kullanmaya başladı.

Oy kullanma işleminin memlekete hayırlı olmasını dileyen vatandaşlar, “Oyumuzu kullandık, bütün memleket için İslam alemi için hayırlı uğur olsun. Hangisi hayırlısı ile rabbim onu nasip etsin. Vatandaşlık görevimizi yaptık erkenden” dedi.