Bingöl’de uzun zamandan beridir çözülmeyen şehir içi taşımacılık sorunu halen devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda artan akaryakıt ve diğer maliyetlerinden dolayı zarar ettiklerini gerekçe gösteren Bingöl S.S. 18 Nolu Motorlu Taşıtlar Kooperatifi, bir günlük kontak kapatarak grev kararı almıştı.

BİNGÖL (İGFA) – Bingöl’de uzun zamandan beridir çözülmeyen şehir içi taşımacılık sorunu halen devam ediyor.

Bingöl S.S. 18 Nolu Motorlu Taşıtlar Kooperatifi’nin greve çıkmasının ardından şehir genelinde kooperatifin zarar etmediği iddiasında bulunan ve grev kararını eleştirilere karşı, S.S. 18 Nolu Motorlu Taşıtlar Kooperatifi Başkanı Nihat Kaya, “Halen inanmayan varsa buyursun gelsin, kendisi çıkarsın hesabı” dedi.

Grev nedeniyle karşılaştıkları iddialar ve eleştirilerle ilgili, “İşin iç yüzünü bilmeyenler için hesap kitap kolay. Bol keseden sallamakla olmuyor bu işler” diyerek haksız eleştirilerin kabul edilemez olduğunu ifade eden Kaya, “Greve gidince insanlar aksamalardan dolayı tepki gösterdiler. Onları anlıyoruz elbette. Ama bir de bizim penceremizden bakmalarını öneriyoruz. Hepsi bir yana, o dönemde özellikle sosyal medyadaki sözüm ona hesap uzmanları türedi ve her aracın 30-40 Bin TL kazandığını öne sürerek grevi manipüle etmeye çalıştılar. Hatta bazı kimseler, ‘zarar ediyoruz’ söylemlerimize karşılık ‘Zarar etmiyorlar. Sadece kâr marjları düşmüş’ diye çıkışlarda bulundular. Bu söylem, hesap ve tavırların hiçbiri grev sebebimizle örtüşmüyordu. Bizler zarar ediyoruz ve bunun için de yakıt desteği talebinde bulunmuştuk. Yeni rayiç vatandaşa da yük olur, bunu da istemiyoruz. Sadece yakıt desteği verilsin dedik. O da kabul edilmedi. Çünkü en büyük yükümüz yakıt maliyetleri. Bir şey kazanamıyoruz madem, en azından zarar etmemizin önüne geçilsin istiyoruz. Bu hususta kamuoyu vicdanına sığınıyor, zarar eden şoför esnafının anlayışla karşılanmasını diliyoruz” dedi.