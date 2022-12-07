Bingöl’de Jandarma personeli tarafından ilköğretim öğrencilerine trafik eğitimleri verildi.

Bingöl’de Jandarma personeli tarafından ilköğretim öğrencilerine trafik eğitimleri verildi.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı Trafik Ekipleri tarafından, ilköğretim öğrencilerine trafik konusunda farkındalık oluşturmak maksadıyla ’Genel Trafik Güvenliği, Emniyet Kemeri Kullanımının Önemi, Karşıdan Karşıya Geçme’ konuları ile ilgili trafik eğitimi verildi. Öğrencilerin okul servis araçlarına binme ve inmeleri de uygulamalı olarak yapılırken, jandarma eğitim sonrası öğrencilere trafik boyama kitapçığı hediye etti.