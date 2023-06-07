Bingöl Vali Güner Orbay Ortaokulunda yıl sonu nedeniyle düzenlenen resim sergisinde okulun öğrencileri tarafından yapılan 100 eser davetliler ve velilerin beğenisine sunuldu.

Vali Güner Orbay Ortaokulundaki yıl sonu sergisinin açılışını İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Abdulhaluk Çakan gerçekleştirdi. Burada konuşan Vali Güner Orbay Ortaokulu Müdürü Mehmet Selim Anacur, öğrencilerin mesleki becerilerinin yanı sıra sosyal becerilerinin de gelişmesi gerektiğini söyledi.

Sergi hakkında bilgiler veren okulun görsel sanatlar öğretmeni Ayten Baysu Karaçuban, ’’Sergimizde 1 yıl boyunca öğrencilerimizin yapmış olduğu sanatsal çalışmalar var. Öğrencilerin 1yil boyunca farklı resim teknikleriyle yaptıkları çalışmalar sergilendi. Sergide karakalem, lavi, sulu boya, pastel boya, kağıt mozaik ve farklı atık malzemelerle yapılan asamblaj çalışmaları sergilendi. Ayrıca öğrencilerimizin yıl içerisinde yaptıkları kültürümüze ait farklı sanatsal tekniklerden olan ebru ve hat sanatı çalışmaları da sergide yer almıştır. Yaptığımız ebrularda geleneksel yöntem olan toprak boyayla çalışmalarımızı yaptık. Bütün öğrencilerime teşekkür ediyorum. Beraber çok güzel çalıştık. Onlarla beraber güzel bir sergi çıkardık’’ dedi.

Serginin 9 Haziran Cuma gününe kadar vatandaşların ziyaretine açık kalacağı belirtildi.