Kurtarılan vatandaşlar kendilerini kurtaran AFAD ekiplerine teşekkür etti.

Bingöl’ün Genç ilçesinde balık tutmak için gittikleri Murat Nehri’nde suların yükselmesiyle mahsur kalan 3 vatandaşi, AFAD ekipleri tarafından kurtardı. Express Haber / BİNGÖL (İGFA) - Alınan bilgiye göre olay, Bingöl’ün Genç ilçesindeki 3 arkadaş balık tutmak için Murat Nehrine gittiğnde yaşandı.

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