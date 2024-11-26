Bingöl’de jandarma ekipleri tarafından narkotik ve aranan şahıslara yönelik düzenlenen çalışmada, çeşitli gram ve türlerde uyuşturucu madde ele geçirilirken aranan 4 şüpheli yakalandı.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 22-25 Kasım 2024 tarihleri arasında aranan şahısların yakalanması ve uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde; 8,9 gram kubar esrar, 0,37 gram kokain ele geçirildi.

Ayrıca; ‘Örgüte Üye Olmamakla Birlikte Örgüt Adına Suç İşleme’ suçundan 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, ‘Kasten Yaralama’ suçundan 3 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs ve ’Kullanmak İçin Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Satın Almak Kabul Etmek veya Kullanmak’ suçundan 2 şahıs olmak üzere toplamda 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 2’sinin çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Elazığ Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildiği bildirildi.