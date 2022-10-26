Bingöl’de jandarma ekiplerinin, terörün finansmanının önlenmesine yönelik gerçekleştirdiği narkoterör operasyonunda 32 bin 611 kök kenevir bitkisi ve 31 kilo 900 gram kubar esrar bitkisi ele geçirildi.

Bingöl’de jandarma ekiplerinin, terörün finansmanının önlenmesine yönelik gerçekleştirdiği narkoterör operasyonunda 32 bin 611 kök kenevir bitkisi ve 31 kilo 900 gram kubar esrar bitkisi ele geçirildi.

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı tarafından, terörün finansmanının önlenmesine yönelik yapılan operasyonel faaliyetler çerçevesinde, Genç ilçesi kırsalında iki ayrı adreste icra edilen narkoterör operasyonunda toplamda 32 bin 611 kök kenevir bitkisi, 31 kilo 900 gram kubar esrar bitkisi ele geçirilmiştir” denildi.

Açıklamada ayrıca, güvenlik güçlerinin uyuşturucu madde ile mücadelesinin halkın da desteğiyle devam edeceği vurgulandı.